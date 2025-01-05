Через сніг та ожеледь найбільший аеропорт Німеччини скасовує рейси

Сніг і ожеледиця стали причиною скасування в неділю, 5 січня, десятків рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини – Міжнародному аеропорту Франкфурт-на-Майні.

Цю інформацію агентству AFP підтвердив представник летовища, пише "Європейська правда".

Через негоду Франкфуртський аеропорт скасував 120 із приблизно 1990 рейсів у неділю.

Там послались на необхідність розчистити злітно-посадкові смуги та очистити літаки, що є "більш складним і більш вимогливим завданням".

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Ще однією причиною скасування рейсів стала погана видимість.

У другому за розміром аеропорту Німеччини в Мюнхені як запобіжний захід пізно ввечері в суботу скасували 35 із 750 рейсів.

Перебої в роботі аеропорту Берлін-Бранденбург почалися в п'ятницю ввечері, коли через ожеледицю в столиці було скасовано 30 рейсів.

Метеорологічне бюро Німеччини попередило про крижаний дощ у неділю після снігопаду, що випав вночі, і рекомендувало пасажирам уникати зайвих поїздок.

У звʼязку із сильним снігом, який накрив частину Англії та Уельсу, низка аеропортів там також призупинила авіасполучення.