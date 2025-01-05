У Британії аеропорти закривали злітні смуги через сильний сніг
У звʼязку із сильним снігом, який накрив частину Англії та Уельсу в ніч проти 5 січня, низка аеропортів призупинила авіасполучення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Свої злітно-посадкові смуги в неділю закрили аеропорти в Манчестері та Ліверпулі, але вдень повідомили, що відновлять авіасполучення найближчим часом.
Центральний аеропорт Бірмінгема також призупинив роботу на кілька годин вночі, щоб очистити злітно-посадкову смугу від снігу, але говорив, що вранці в неділю планував відновити роботу в нормальному режимі.
Аеропорт Брістоля після кількагодинного закриття смуги відкрився пізно ввечері в суботу, 4 січня, але попередив про затримки через те, що літаки не можуть розміститися на своїх позиціях.
У більшій частині Уельсу, в центральній Англії і в деяких частинах північно-західної Англії було оголошене "бурштинове" попередження про сніг і крижаний дощ – друге за ступенем небезпеки.
За даними Метеорологічної служби Великої Британії, у високогір'ї Уельсу і північної Англії прогнозувалося випадання до 30-40 сантиметрів снігу.
А національний оператор електромережі Британії попередив про відключення світла у центральній і південно-західній Англії та південному Уельсі.
Зазначимо, що в горах Греції через сніг та ожеледицю дорожня поліція минулого тижня попередила водіїв, що їм слід виїжджати на дорогу винятково із ланцюгами протиковзання.