В Австрії скликають протести проти коаліції з ультраправими

В Австрії анонсували щонайменше дві демонстрації на знак протесту проти участі в коаліції ультраправої Австрійської партії свободи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Під гаслом "Не дати Герберту Кіклю стати канцлером" Єврейський студентський союз Австрії (JöH) запрошує людей на спонтанний мітинг на площі Бальгаусплац у центрі Відня в понеділок о 10:30.

JöH також отримав підтримку своєї акції від "Альтернативних, зелених та незалежних профспілкових діячів" (AUGE).

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Ще одна демонстрація запланована на 18:00 9 січня. Організації Volkshilfe, Greenpeace та SOS Mitmensch закликають до "гучного протесту перед федеральною канцелярією".

"Ми всі повинні послати чіткий сигнал, що ми хочемо захистити нашу республіку", – йдеться в пресрелізі організаторів.

Нагадаємо, 4 січня Карл Негаммер оголосив про відставку з посади лідера Австрійської народної партії та канцлера Австрії після провалу переговорів про коаліцію із соціал-демократами.

Партії вели переговори після парламентських виборів у вересні 2024 року. Хоча тоді перемогла ультраправа Австрійська партія свободи, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.

Новопризначений лідер Австрійської народної партії Крістіан Штокер 5 січня висловив готовність вести переговори з ультраправою Австрійською партією свободи про коаліцію.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.