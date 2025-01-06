В Австрии созывают протесты против коалиции с ультраправыми

В Австрии анонсировали по меньшей мере две демонстрации в знак протеста против участия в коалиции ультраправой Австрийской партии свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Под лозунгом "Не дать Герберту Киклю стать канцлером" Еврейский студенческий союз Австрии (JöH) приглашает людей на спонтанный митинг на площади Бальхаусплац в центре Вены в понедельник в 10:30.

JöH также получил поддержку своей акции от "Альтернативных, зеленых и независимых профсоюзных деятелей" (AUGE).

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Еще одна демонстрация запланирована на 18:00 9 января. Организации Volkshilfe, Greenpeace и SOS Mitmensch призывают к "громкому протесту перед федеральной канцелярией".

"Мы все должны послать четкий сигнал, что мы хотим защитить нашу республику", – говорится в пресс-релизе организаторов.

Напомним, 4 января Карл Нехаммер объявил об отставке с поста лидера Австрийской народной партии и канцлера Австрии после провала переговоров о коалиции с социал-демократами.

Партии вели переговоры после парламентских выборов в сентябре 2024 года. Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Новоназначенный лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер 5 января выразил готовность вести переговоры с ультраправой Австрийской партией свободы о коалиции.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.