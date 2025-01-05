Канцлер Австрії йде у відставку після провалу переговорів про коаліцію без ультраправих

Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив про складання повноважень після невдалих переговорів про формування коаліції без участі ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).

Про це Негаммер заявив у відеозверненні ввечері в суботу, 4 січня, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер Австрії та лідер консервативної Австрійської народної партії (ÖVP) заявив, що вів коаліційні переговори "довго і чесно", але із соціал-демократами (SPÖ) "неможливо домовитися з ключових питань".

"Народна партія дотримується своїх обіцянок: Ми не погодимося на заходи, спрямовані проти пільг та бізнесу, а також на нові податки. Тому ми завершуємо переговори з SPÖ і не будемо їх продовжувати", – підкреслив він.

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Негаммер також анонсував, що подасть у відставку з посади канцлера і лідера своєї Австрійської народної партії "найближчими днями, щоб забезпечити впорядкований перехід".

Як передає Reuters, лідер Соціал-демократичної партії Австрії Андреас Баблер на пресконференції в суботу підтвердив провал коаліційних переговорів, звинувативши консерваторів у прагненні заощадити на пенсіях і зарплатах для вчителів і поліцейських.

Натомість лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль порівняв провалені коаліційні переговори з трипартійною коаліцією в Німеччині та заявив, що стратегія стримування австрійських ультраправих зазнала невдачі.

"Александр Ван дер Беллен несе значну частку відповідальності за хаос, що виник, і втрачений час... Після сьогоднішніх подій він перебуває під тиском і змушений діяти", – додав Кікль, маючи на увазі президента Австрії, який і доручив Негаммеру вести переговори про коаліцію.

Нагадаємо, що переговори велись між консерваторами, соціал-демократами та ліберальною партією NEOS.

Але остання цього тижня заявила про вихід з переговорів, заявивши про неконструктивну поведінку деяких представників соціал-демократів. Водночас NEOS не виключила можливість співпраці з майбутнім урядом, тому переговори між ÖVP та SPÖ продовжувались.

Нинішня ситуація збільшує імовірність дострокових виборів до парламенту Австрії. Хоча ультраправа Австрійська партія свободи перемогла на попередніх виборах, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.