США передали пікапи для відновлення електропостачання у двох регіонах України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало пікапи операторам розподільчих систем, які забезпечують електроенергією домівки понад 7 млн українців у двох областях.

Про це агентство написало в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіли у Агентстві США з міжнародного розвитку у понеділок, 6 січня, операторам розподільчих систем у Донецькій та Дніпропетровській областях, які забезпечують електроенергією домівки понад 7,25 млн українців, передали 14 пікапів.

"Ці пікапи допомагають ремонтним бригадам швидше дістатися до пошкодженої інфраструктури і відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні.

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Фото: X

В середині грудня інформували, що USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.

25 грудня міністри закордонних справ Нідерландів і Латвії наголосили, що демонстративний обстріл Росією української енергосистеми на Різдво свідчить, що Кремль не прагне миру.