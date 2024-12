Глави МЗС Нідерландів і Латвії відреагували на "різдвяний" обстріл РФ України

Міністри закордонних справ Нідерландів і Латвії наголосили, що демонстративний обстріл Росією української енергосистеми на Різдво свідчить, що Кремль не прагне миру.

Про це вони заявили у своїх X (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив своїм підписникам, що вранці 25 грудня Росія завдала чергової масованої атаки по українській енергосистемі.

On Christmas morning, Russia launched another massive attack on Ukraine's energy sector. This malicious timing shows that Putin is not interested in peace, only in the destruction of Ukraine. In 2025, we will remain committed to stop this cruel aggression.

"Такий зловминий вибір часу демонструє, що Путіна не цікавить мир, він хоче лише руйнації України. У 2025 році ми продовжимо докладати зусиль для того, щоб зупинити цю жорстоку агресію", – заявив він.

"М’ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії – це війна", – відреагувала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

The butcher in Kremlin is not interested in peace, Russia’s policy is war. The only way to get to a just and lasting peace in Ukraine is continue supporting 🇺🇦 on the battle field, in the energy sector, financially and politically, while containing Russia. #PeaceThroughStrength https://t.co/NNcJV3vdBF