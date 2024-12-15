США передали Україні апарати для ремонту енергетичної інфраструктури

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.

Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як повідомило агентство, Україна отримала 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.

"Під час українських зим швидке відновлення світла й тепла рятує життя людей", – додали в USAID.

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Фото: Х

Зауважимо, 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на енергетику України. Як наслідок – було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС ДТЕК.

Президент Володимир Зеленський заявив, що того дня Росія вдарила по Україні 93 ракетами, серед яких була й одна північнокорейська. Україні вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки винищувачам F-16.

Окрім цього, росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Зеленський додав, що цей удар – один із найбільш масштабних ударів по енергетиці.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіусу дії.