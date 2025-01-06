США передали пикапы для восстановления электроснабжения в двух регионах Украины
Новости — Понедельник, 6 января 2025, 12:33 —
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило пикапы операторам распределительных систем, которые обеспечивают электроэнергией дома более 7 млн украинцев в двух областях.
Об этом агентство написало в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Как рассказали в Агентстве США по международному развитию в понедельник, 6 января, операторам распределительных систем в Донецкой и Днепропетровской областях, которые обеспечивают электроэнергией дома более 7,25 млн украинцев, передали 14 пикапов.
"Эти пикапы помогают ремонтным бригадам быстрее добраться до поврежденной инфраструктуры и восстановить электроснабжение", – говорится в сообщении.
В середине декабря информировали, что USAID передало 10 автономных сварочных аппаратов, которые помогут в быстром ремонте украинской энергетической инфраструктуры.
25 декабря министры иностранных дел Нидерландов и Латвии отметили, что демонстративный обстрел Россией украинской энергосистемы на Рождество свидетельствует, что Кремль не стремится к миру.