Перед резиденцією прем’єра Бельгії затримали озброєного ножем чоловіка

Озброєний ножем чоловік був затриманий у понеділок вранці перед офіційною резиденцією прем'єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

"Чоловік, озброєний ножем, був затриманий військовою поліцією. Чоловіка доставили до поліцейської дільниці. Військова поліція внаслідок інциденту не постраждала", – підтвердив Баренд Лейтс, директор з комунікацій прем'єр-міністра Александра Де Кроо, який йде у відставку. Останній каже, що він "шокований інцидентом".

Поліцію викликали для підкріплення.

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"Ми можемо підтвердити, що близько 10:00 цього понеділка за адресою 16 rue de la Loi був затриманий чоловік", – заявили в поліції. Повідомляється, що він був озброєний ножем і погрожував присутнім солдатам. Вони заспокоїли його, поки чекали на прибуття поліції, яка продовжує розслідування. Наразі його мотиви незрозумілі.

Журналісти, присутні перед офісом президента Палати представників на цій же вулиці, були замкнені всередині будівлі задля безпеки, після чого їм було дозволено вийти.

"Висловлюємо подяку співробітникам військової поліції. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з поліцією. Ми раді, що в результаті інциденту ніхто не постраждав", – прокоментував прем'єр-міністр через свого директора з питань комунікацій.

Нинішній очільник бельгійського уряду Александр де Кроо, який подав у відставку після невдалих для своєї партії результатів виборів до Європарламенту в червні, раніше натякнув на відхід від політики.

Але позаяк переговори про формування нової урядової коаліції тривають і досі, він продовжує виконувати обовʼязки премʼєра Бельгії.