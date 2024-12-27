Глава уряду Бельгії натякнув, що піде з політики

Нинішній очільник бельгійського уряду Александр де Кроо, який пішов у відставку після невдалих для своєї партії результатів виборів до Європарламенту в червні, натякнув на відхід від політики.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу VMT, фрагмент якого мовник опублікував у пʼятницю, 27 грудня, повідомляє "Європейська правда".

В інтервʼю Де Кроо вперше розмірковує про причини поразки своєї партії – "Відкриті фламандські ліберали і демократи" – на євровиборах у червні.

За його словами, після такої поразки "треба тримати язик за зубами і залишати місце для інших".

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"Я думаю, я повинен звільнити місце в національній політиці", – цитує VMT главу уряду Бельгії, не уточнюючи, що він мав на увазі.

Повна версія інтервʼю має вийти у неділю, 29 грудня.

Нагадаємо, що де Кроо пішов у відставку з посади премʼєра Бельгії в червні 2024 року після того, як його партія програла на виборах до Європарламенту.

Але позаяк переговори про формування нової урядової коаліції тривають і досі, він продовжує виконувати обовʼязки премʼєра Бельгії.