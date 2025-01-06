Перед резиденцией премьера Бельгии задержали вооруженного ножом мужчину

Вооруженный ножом мужчина был задержан в понедельник утром перед официальной резиденцией премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

"Мужчина, вооруженный ножом, был задержан военной полицией. Его доставили в полицейский участок. Военная полиция в результате инцидента не пострадала", – подтвердил Баренд Лейтс, директор по коммуникациям премьер-министра Александра Де Кроо, который уходит в отставку. Последний говорит, что "шокирован инцидентом".

Полиция была вызвана в качестве подкрепления.

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"Мы можем подтвердить, что около 10:00 в понедельник по адресу 16 rue de la Loi был задержан мужчина", – заявили в полиции. Сообщается, что он был вооружен ножом и угрожал присутствующим солдатам. Они успокоили его, пока ждали прибытия полиции, которая продолжает расследование. На данный момент его мотивы непонятны.

Журналисты, присутствующие перед офисом президента Палаты представителей на этой же улице были заперты внутри здания в качестве меры безопасности, после чего им было разрешено выйти.

"Выражаем благодарность сотрудникам военной полиции. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с полицией. Мы рады, что в результате инцидента никто не пострадал", – прокомментировал премьер-министр через своего директора по вопросам коммуникаций.

Нынешний глава бельгийского правительства Александр де Кроо, который подал в отставку после неудачных для своей партии результатов выборов в Европарламент в июне, ранее намекнул на уход от политики.

Но поскольку переговоры о формировании новой правительственной коалиции продолжаются до сих пор, он продолжает исполнять обязанности премьера Бельгии.