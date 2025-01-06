В Нидерландах загорелся автобус со студентами техникума

В понедельник утром в нидерландской провинции Лимбург загорелся автобус с десятками учащихся техникума.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает L1 Nieuws.

На трассе N273 возле деревни Гратем, недалеко от Рермонда, водитель почувствовал запах гари и даже увидел дым, выходящий из автобуса.

фото L1 Nieuws

Он решил остановить автобус. Все сорок пассажиров смогли вовремя покинуть транспортное средство.

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Однако автобус после этого выгорел полностью.

Ученики в возрасте от 12 до 18 лет ехали в техникум в бельгийском городе Маасейк, расположенном неподалеку от границы. Для них организуют транспорт на замену.

Причина пожара пока неизвестна. Трасса N273 временно закрыта.

В аварии автобуса на севере Норвегии в конце декабря погибли три человека.

Перед этим под польским Краковом перевернулся автобус с пассажирами, в результате аварии пострадали 15 человек.