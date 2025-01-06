В Нидерландах загорелся автобус со студентами техникума
Новости — Понедельник, 6 января 2025, 12:50 —
В понедельник утром в нидерландской провинции Лимбург загорелся автобус с десятками учащихся техникума.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает L1 Nieuws.
На трассе N273 возле деревни Гратем, недалеко от Рермонда, водитель почувствовал запах гари и даже увидел дым, выходящий из автобуса.
Он решил остановить автобус. Все сорок пассажиров смогли вовремя покинуть транспортное средство.
Однако автобус после этого выгорел полностью.
Ученики в возрасте от 12 до 18 лет ехали в техникум в бельгийском городе Маасейк, расположенном неподалеку от границы. Для них организуют транспорт на замену.
Причина пожара пока неизвестна. Трасса N273 временно закрыта.
В аварии автобуса на севере Норвегии в конце декабря погибли три человека.
Перед этим под польским Краковом перевернулся автобус с пассажирами, в результате аварии пострадали 15 человек.