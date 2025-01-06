Лидер непризнанного Приднестровья отрицает, что Молдова предлагала помощь с покупкой газа

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отрицает заявления из Кишинева о том, что региону предлагали помощь с приобретением газа для смягчения энергокризиса, начавшегося с прекращением поставок "бесплатного" российского газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в публичном обращении.

Красносельский назвал "спекуляциями" обсуждения о том, что "Россия бросила Приднестровье", и обвинил в ситуации Молдову и "долги", которые "Газпром" приписывает "Молдовагазу".

"Сейчас идет много информации, якобы Молдова хочет нам помочь и мы отказываемся от помощи. Это все ложь, ложь. Никаких предложений в адрес президента ПМР со стороны Молдовы или других государств не поступало. Их нет... Пусть покажут хоть одно письмо, где ко мне обращались с предложением помощи", – заявил Красносельский.

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Он продолжил обвинять Кишинев в отсутствии шагов навстречу по другим вопросам.

"Молдова ничего Приднестровью не даст, это не их цель. Их цель – задушить нас", – заявил Красносельский.

Он также сказал, что сейчас регион потребляет на треть больше электроэнергии, чем та, которую производит за счет запасов угля Молдавская ГРЭС.

Напомним, в правительстве Молдовы заявили, что еще в декабре 2024 года предлагали Приднестровью помощь с закупкой газа и электроэнергии, но Тирасполь не ответил на эти предложения.

В начале января руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что официально предложил "Тираспольтрансгазу" помощь с приобретением газа через европейские закупочные платформы после того, как регион с 1 января остался без поставок российского газа.

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