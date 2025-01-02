Молдова пропонує допомогти Придністров'ю купувати газ

У Молдові пропонують невизнаному Придністров’ю допомогу з придбанням газу через європейські закупівельні платформи після того, як регіон з 1 січня опинився без постачання російського газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів керівник компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Чебан повідомив, що компанія надіслала таку офіційну пропозицію керівництву придністровського "Тираспольтрансгазу".

"АТ "Молдовагаз" спільно з АТ "Енергоком" готове надати сприяння, у тому числі технічну й комерційну підтримку, ТОВ "Тираспольтрансгаз" щодо організації закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах задля забезпечення мешканців лівобережжя Дністра енергоресурсами у поточній кризовій ситуації", – розповів він.

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У листі зазначають, що газ можна буде постачати до кордону з Молдовою усіма можливими альтернативними маршрутами на основі агентського договору з "Тираспольтрансгазом".

Оскільки "Молдовагаз" не може бути зареєстрований учасником газового ринку у країнах ЄС, компанія має агентську угоду з АТ "Енергоком" і 31 грудня у тестовому режимі придбала газ у Болгарії, який по Трансбалканському коридору через Болгарію, Румунію та Україну прокачали до кордону Молдови.

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я. Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які там висунули для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани.

28 грудня російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

1 січня у Придністров'ї почалися масові відключення газу у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Детально про контекст цих подій – у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".