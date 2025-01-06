У Лукашенка заявили, що той не вибачався перед Зеленським за вторгнення з Білорусі

Речниця Александра Лукашенка Наталія Ейсмонт стверджує, що під час телефонної розмови у лютому 2022 року самопроголошений президент Білорусі не просив у Володимира Зеленського пробачення за вторгнення російських військ.

Таке Ейсмонт сказала в коментарі російському порталу "РБК", повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці Лукашенка, розмова відбулася нібито "виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Ніколая, у якого в телефоні був особистий контакт Зеленського".

"Президент Лукашенко і тоді, і зараз упевнений у тому, що цей конфлікт багато в чому трапився через політику Зеленського. Якби він менше слухав своїх західних кураторів і керувався інтересами свого народу, то цієї війни можна було б уникнути", – заявила Ейсмонт.

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Вона заявила, що під час розмови Лукашенко не перепросив перед Зеленським "з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що".

"Насамперед тому, що Україна, як ми пам'ятаємо, першою ввела санкції проти Білорусі, побігши навіть попереду Америки і всього Заходу", – додала речниця білоруського диктатора.

У розмові з подкастером Лексом Фрідманом Зеленський розповів, як на другий-третій день повномасштабної війни Лукашенко перепросив за удари по Україні російських ракет із білоруської території й пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.

Нагадаємо, що білоруський режим Александра Лукашенка у 2022 році надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України. Там приймали на лікування поранених росіян і давали власні полігони й інфраструктуру для підготовки мобілізованих.

Цієї ж позиції дотримуються і на Заході, де вважають режим Лукашенка залежним від Росії.

До того ж, сам Лукашенко ще влітку 2022 року визнав, що Росія запускала по Україні ракети з території Білорусі, та грозився вторгненням білоруської армії.