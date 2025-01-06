У Лукашенко заявили, что тот не извинялся перед Зеленским за вторжение из Беларуси

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт утверждает, что во время телефонного разговора в феврале 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси не просил у Владимира Зеленского прощения за вторжение российских войск.

Такое Эйсмонт сказала в комментарии российскому порталу "РБК", сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря Лукашенко, разговор состоялся якобы "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

"Президент Лукашенко и тогда, и сейчас уверен в том, что этот конфликт во многом случился из-за политики Зеленского. Если бы он меньше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа, то этой войны можно было бы избежать", – заявила Эйсмонт.

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Она заявила, что во время разговора Лукашенко не извинился перед Зеленским "по той простой причине, что извиняться нам не за что".

"Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада", – добавила пресс-секретарь белорусского диктатора.

В разговоре с подкастером Лексом Фридманом Зеленский рассказал, как на второй-третий день полномасштабной войны Лукашенко извинился за удары по Украине российских ракет с белорусской территории и предлагал ударить в ответ по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Напомним, что белорусский режим Александра Лукашенко в 2022 году предоставил свою территорию для вторжения российских войск через север Украины. Там принимали на лечение раненых россиян и давали собственные полигоны и инфраструктуру для подготовки мобилизованных.

Этой же позиции придерживаются и на Западе, где считают режим Лукашенко зависимым от России.

К тому же, сам Лукашенко еще летом 2022 года признал, что Россия запускала по Украине ракеты с территории Беларуси, и угрожал вторжением белорусской армии.