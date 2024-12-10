Тихановська: Участь білоруських військ у війні проти України "на 100% неможлива"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стверджує, що в Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України, тому цього не станеться.

Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

На питання про можливу участь армії Білорусі у війні проти України Тихановська заявила, що "на 100% переконана" у неможливості такого сценарію.

"Лише 4% білорусів підтримують, щоби білоруська армія допомагала російській. У нас у країні абсолютний консенсус, що ми на боці України. Що ми проти цієї війни. Що Україна повинна перемогти", – наголосила вона.

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На думку лідерки демократичних сил Білорусі, в разі, якщо режим Александра Лукашенка все ж віддасть наказ, білоруські солдати "відразу здаватимуться у полон", переходитимуть на бік України або ховатимуться.

"Бо нема у нас до українців такого ставлення, яке є у росіян. У нас дуже подібні нації. Ми дуже поважаємо українців. Українці нас дуже надихають, починаючи з першого Майдану, і на другому Майдані, і зараз, коли ви показуєте всьому світові, як можна боротися", – пояснила Тихановська.

Вона визнала, що деякі білоруси воюють у складі російської армії проти України, але наголосила, що їх "можна порахувати на пальцях".

"Це люди, які, можливо, були на боці Лукашенка. Вони також є у Білорусі. Але вони також є жертвами російської пропаганди, жертвами "русского міра", – зазначила політикиня.

Нагадаємо, що білоруський режим Александра Лукашенка у 2022 році надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України. Там приймали на лікування поранених росіян і давали власні полігони й інфраструктуру для підготовки мобілізованих.

Цієї ж позиції дотримуються і на Заході, де вважають режим Лукашенка залежним від Росії.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.