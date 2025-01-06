Премьер Канады объявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 6 января, объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии, а после избрания преемника сложит полномочия главы правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции в Оттаве Трюдо вспомнил о достижениях его правительства за последние годы, в том числе и поддержку Украины, но признал, что в его партии существуют разногласия относительно дальнейшего движения вперед.

"Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера путем надежной, общенациональной и конкурентной процедуры", – анонсировал он.

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Джастин Трюдо продолжит исполнять обязанности главы канадского правительства, пока не будет избран его преемник.

Канадский премьер также анонсировал, что попросил генерал-губернатора Канады (представителя британского монарха) Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта, и она удовлетворила эту просьбу.

Приостановка работы, или пророгация, необходима для представления обновленной правительственной программы. Не исключено, что к тому времени Либеральная партия найдет замену Трюдо.

В то же время канадская оппозиция уже призывает к проведению досрочных парламентских выборов, чтобы сформировать стабильное правительство, способное работать с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа в течение следующих четырех лет.

Напомним, вице-премьер и министр финансов Канады украинского происхождения Христя Фриланд в декабре неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьером Джастином Трюдо.

Подробнее об этом читайте в статье Трюдо, давай, до свидания! Как отставка Христи Фриланд стала признаком больших перемен в Канаде