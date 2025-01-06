Трамп злорадствует отставке Трюдо, снова предлагает Канаде стать штатом США

Дональд Трамп в очередной раз поднял вопрос о вхождении Канады в состав Соединенных Штатов, комментируя отставку ее премьер-министра Джастина Трюдо.

Такое он написал в своей соцсети TruthSocial, передает "Европейская правда".

По мнению Трампа, "многие люди в Канаде хотят быть 51-м штатом".

"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", – считает он.

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По мнению избранного президента, в случае вхождения Канады в состав США "не было бы никаких тарифов, налоги снизились бы, и они были бы ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНЫ от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают".

"Какой замечательной страной мы были бы вместе!!!" – подытожил он.

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

На фоне "тарифных угроз" канадский премьер Джастин Трюдо начал переговоры с ним. Они обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".

Тем временем Трюдо объявил, что сложит полномочия премьера после того, как его Либеральная партия выберет следующего лидера.

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