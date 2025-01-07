Франция призвала своих граждан воздержаться от поездок в Иран

В Министерстве иностранных дел Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, по крайней мере до того времени, когда удастся освободить всех задержанных там французов.

Как сообщает Le Figaro, об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Барро призвал французских граждан не ездить в Иран по крайней мере до окончательного освобождения тех французов, которые оказались там за решеткой.

"Положение наших сограждан-заложников в Иране абсолютно неприемлемо: их годами несправедливо удерживают в недостойных условиях... Несмотря на наши усилия взаимодействия на самом высоком уровне, их положение ухудшается. Призываю власти Ирана: наши заложники должны быть освобождены. От этого зависят наши двусторонние отношения и будущее санкций", – подчеркнул глава МИД.

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Он напомнил, что речь идет о трех гражданах Франции, и заверил, что о них "помнят каждую секунду".

В частности, это супруги-французы Жак Пари и Сесиль Колер, которых удерживают с мая 2022 года по обвинению в шпионаже. Третий удерживаемый – француз по имени Оливье, тоже задержанный в 2022 году, его фамилия не раскрывается по просьбе семьи.

В декабре в Иране задержали итальянскую журналистку Чечилию Сала, которая поехала туда в командировку. Официальный Рим назвал ее арест неприемлемым.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.