Італія викликає посла Ірану через затримання своєї журналістки в Тегерані

До Міністерства закордонних справ Італії викликали посла Ірану в країні через затримання в Тегерані італійської журналістки Сесилії Сали.

Про це в X (Twitter) написав глава італійського МЗС Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда".

29-річна Сала приїхала до Ірану 13 грудня за журналістською візою. Іран аргументував її затримання "порушенням закону Ісламської Республіки Іран".

"Уряд, як і з першого дня арешту Чечилії Сала, невтомно працює над тим, щоб повернути її додому, і ми вимагаємо дотримання всіх її прав. Ми не залишимо Сесілію та її батьків до її звільнення", – написав Таяні.

Реклама:

Він додав, що доручив генеральному секретарю МЗС Італії викликати Іранського посла.

Зустріч мала розпочатись о 12:00 за місцевим часом.

У МЗС Італії раніше заявили, що італійська журналістка Сесилія Сала знімала репортаж в іранській столиці, коли її затримали 19 грудня.

Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, коментуючи затримання Сали, заявила, що хоче повернути журналістку "додому якомога швидше".