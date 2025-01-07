У Фінляндії завершують інспекцію танкера, підозрюваного в обриві підводних кабелів

У Фінляндії завершується технічна інспекція на борту танкера, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці та належності до "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Агентство транспорту і зв’язку Traficom завершує обстеження танкера Eagle S, який змушений стояти на якорі біля берегів Фінляндії через підозри у пошкодженні низки підводних кабелів. Інспектори працювали протягом вихідних і здійснять ще один візит на борт.

За цей час перевіряли технічний стан та безпечність для довкілля, документацію танкера і умови для екіпажу.

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Керівниця відділу Traficom з морських питань Санна Соннінен зазначила, що з боку екіпажу судна була адекватна співпраця.

Нагадаємо, танкер Eagle S, який вважають частиною російського "тіньового флоту" і підозрюють у пошкодженні кабелів у Фінській затоці 25 грудня, стоїть в одній з гаваней біля міста Порвоо.

Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.

Детальніше про різдвяний інцидент з обірваними кабелями й ЛЕП у Фінській затоці читайте у статті Російська війна йде під воду.