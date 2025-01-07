В Финляндии завершают инспекцию танкера, подозреваемого в обрыве подводных кабелей
В Финляндии завершается техническая инспекция на борту танкера, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Финском заливе и принадлежности к "теневому флоту" РФ.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Агентство транспорта и связи Traficom завершает обследование танкера Eagle S, который вынужден стоять на якоре у берегов Финляндии из-за подозрений в повреждении ряда подводных кабелей. Инспекторы работали в течение выходных и совершат еще один визит на борт.
За это время проверяли техническое состояние и безопасность для окружающей среды, документацию танкера и условия для экипажа.
Руководитель отдела Traficom по морским вопросам Санна Соннинен отметила, что со стороны экипажа судна было адекватное сотрудничество.
Напомним, танкер Eagle S, который считают частью российского "теневого флота" и подозревают в повреждении кабелей в Финском заливе 25 декабря, стоит в одной из гаваней возле города Порвоо.
Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.
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