В Финляндии завершают инспекцию танкера, подозреваемого в обрыве подводных кабелей

В Финляндии завершается техническая инспекция на борту танкера, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Финском заливе и принадлежности к "теневому флоту" РФ.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Агентство транспорта и связи Traficom завершает обследование танкера Eagle S, который вынужден стоять на якоре у берегов Финляндии из-за подозрений в повреждении ряда подводных кабелей. Инспекторы работали в течение выходных и совершат еще один визит на борт.

За это время проверяли техническое состояние и безопасность для окружающей среды, документацию танкера и условия для экипажа.

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Руководитель отдела Traficom по морским вопросам Санна Соннинен отметила, что со стороны экипажа судна было адекватное сотрудничество.

Напомним, танкер Eagle S, который считают частью российского "теневого флота" и подозревают в повреждении кабелей в Финском заливе 25 декабря, стоит в одной из гаваней возле города Порвоо.

Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

Подробнее о рождественском инциденте с оборванными кабелями и ЛЭП в Финском заливе читайте в статье Российская война уходит под воду.