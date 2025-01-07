У Нідерландах підпалили центр для шукачів притулку, заарештовано підозрюваного

Минулої ночі в центрі прийому шукачів притулку в нідерландському Ейндговені ненадовго спалахнула пожежа, поліція заарештувала чоловіка за підозрою в підпалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Притулок розташований у колишньому готелі. Пожежа спалахнула незадовго до 3:00 на третьому поверсі, після чого вся будівля була евакуйована.

Близько 170 мешканців були змушені покинути будівлю задля безпеки.

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За даними правоохоронців, пожежа виникла в одній кімнаті будівлі і була швидко взята під контроль. Наразі з'ясовується, чи можуть мешканці повернутися додому, чи будуть вони розміщені в іншому місці.

Працівники швидкої допомоги оглянули на місці двох людей, які могли надихатися диму.

За словами представника поліції, підозрюваний є одним з тих, хто надихався диму під час пожежі.

Поліція не хоче говорити, чи є підозрюваний мешканцем притулку.

Десять людей загинули і щонайменше двоє отримали серйозні поранення у листопаді внаслідок пожежі в психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу іспанської Сарагоси.

Перед цим під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві особи.