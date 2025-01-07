В Нидерландах подожгли центр для искателей убежища, арестован подозреваемый

Прошлой ночью в центре приема искателей убежища в нидерландском Эйндховене ненадолго вспыхнул пожар, полиция арестовала мужчину по подозрению в поджоге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Приют расположен в бывшем отеле. Пожар вспыхнул незадолго до 3:00 на третьем этаже, после чего все здание было эвакуировано.

Около 170 жильцов были вынуждены покинуть здание в качестве меры предосторожности.

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По данным правоохранителей, пожар возник в одной комнате здания и был быстро взят под контроль. Сейчас выясняется, могут ли жители вернуться домой, или будут они размещены в другом месте.

Работники скорой помощи осмотрели на месте двух человек, которые могли надышаться дыма.

По словам представителя полиции, подозреваемый является одним из тех, кто надышался дыма во время пожара. Полиция не хочет говорить, является ли подозреваемый жителем приюта.

Десять человек погибли и по меньшей мере двое получили серьезные ранения в ноябре в результате пожара в психогериатрическом пансионате в городке Вильяфранка-де-Эбро вблизи испанской Сарагосы.

Перед этим во время пожара в доме престарелых в Сербии погибли два человека.