Сибіга обговорив із колегою з Ісландії "формулу миру" та допомогу пораненим військовим
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив зі своєю ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір подальшу підтримку країною української "формули миру", а також допомогу в протезуванні українських військових.
Про це повідомили у МЗС, пише "Європейська правда".
Як розповіли у зовнішньополітичному відомстві, у вівторок, 7 січня, Гуннарсдоттір перебуває зі своїм першим візитом у Києві на посаді міністерки.
У МЗС зазначили, що сторони приділили увагу подальшій підтримці Ісландією "формули миру" на шляху до справедливого та стійкого миру, а також погодилися із необхідністю подальшої політичної та економічної ізоляції агресора, збільшення ціни війни для Росії.
Сибіга відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських військових.
"Цьогоріч прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військовослужбовців", – запевнив очільник українського МЗС.
Гуннарсдоттір, своєю чергою, заявила про готовність Ісландії продовжити підтримку України.
Зокрема мова йде про подальше фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно з України", в рамках якої українське продовольство постачається зокрема до Сирії.
Влітку писали, що уряд Ісландії вирішив внести до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 мільйона євро.
А 7 січня стало відомо, що країни Об'єднаного експедиційного корпусу – формату, що об’єднує Північну Європу, Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози і швидко помічати підозрілі дії суден.