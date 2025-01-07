Сибіга обговорив із колегою з Ісландії "формулу миру" та допомогу пораненим військовим

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив зі своєю ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір подальшу підтримку країною української "формули миру", а також допомогу в протезуванні українських військових.

Про це повідомили у МЗС, пише "Європейська правда".

Як розповіли у зовнішньополітичному відомстві, у вівторок, 7 січня, Гуннарсдоттір перебуває зі своїм першим візитом у Києві на посаді міністерки.

У МЗС зазначили, що сторони приділили увагу подальшій підтримці Ісландією "формули миру" на шляху до справедливого та стійкого миру, а також погодилися із необхідністю подальшої політичної та економічної ізоляції агресора, збільшення ціни війни для Росії.

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Сибіга відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських військових.

"Цьогоріч прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військовослужбовців", – запевнив очільник українського МЗС.

Гуннарсдоттір, своєю чергою, заявила про готовність Ісландії продовжити підтримку України.

Зокрема мова йде про подальше фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно з України", в рамках якої українське продовольство постачається зокрема до Сирії.

Фото: МЗС

Влітку писали, що уряд Ісландії вирішив внести до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 мільйона євро.

А 7 січня стало відомо, що країни Об'єднаного експедиційного корпусу – формату, що об’єднує Північну Європу, Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози і швидко помічати підозрілі дії суден.