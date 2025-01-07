Сибига обсудил с коллегой из Исландии "формулу мира" и помощь раненым военным

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил со своей исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоттир дальнейшую поддержку страной украинской "формулы мира", а также помощь в протезировании украинских военных.

Об этом сообщили в МИД, пишет "Европейская правда".

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, во вторник, 7 января, Гуннарсдоттир находится со своим первым визитом в Киеве в должности министра.

В МИД отметили, что стороны уделили внимание дальнейшей поддержке Исландией "формулы мира" на пути к справедливому и устойчивому миру, а также согласились с необходимостью дальнейшей политической и экономической изоляции агрессора, увеличения цены войны для России.

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Сибига отметил усилия Исландии по протезированию раненых украинских военных.

"В этом году стремимся масштабировать этот проект и помочь восстановлению еще большего количества наших военнослужащих", – заверил глава украинского МИД.

Гуннарсдоттир, в свою очередь, заявила о готовности Исландии продолжить поддержку Украины.

В частности речь идет о дальнейшем финансировании гуманитарной инициативы "Зерно из Украины", в рамках которой украинское продовольствие поставляется в частности в Сирию.

Фото: МИД

Летом писали, что правительство Исландии решило внести в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 миллиона евро.

А 7 января писали, что страны Объединенного экспедиционного корпуса – формата, объединяющего Северную Европу, Британию и Нидерланды, – запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры с помощью новейшей системы, которая поможет выявлять потенциальные угрозы и быстро замечать подозрительные действия судов.