Ісландія профінансувала "данську модель" із виробництва української зброї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Ісландії за нещодавній внесок у виробництво української зброї за "данською моделлю".

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві, передає "Європейська правда".

У вівторок, 7 січня, до Києва прибула очільниця ісландського МЗС Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Під час зустрічі із нею Сибіга подякував за підтримку виробництва української зброї за "данською моделлю".

"Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за "данською моделлю". Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість", – підкреслив український міністр.

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Сибіга також подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

Окремо вони обговорили подальшу підтримку Ісландією української "формули миру", а також допомогу в протезуванні українських військових.

Зазначимо, у березі 2024 року Ісландія надала близько 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.

У червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.