Исландия профинансировала "датскую модель" по производству украинского оружия

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Исландию за недавний вклад в производство украинского оружия по "датской модели".

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, передает "Европейская правда".

Во вторник, 7 января, в Киев прибыла руководительница исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Во время встречи с ней Сибига поблагодарил за поддержку производства украинского оружия по "датской модели".

"Мы благодарны Исландии за недавний вклад в более 2 млн евро в производство украинского оружия по "датской модели". Рассчитываем на дальнейшее увеличение исландской стороной инвестиций в украинскую оборонную промышленность", – подчеркнул украинский министр.

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Сибига также поблагодарил Исландию за помощь в сферах разминирования, логистического обеспечения, тренировки украинских военных и поддержку инициативы по оперативной закупке вооружения.

Отдельно они обсудили дальнейшую поддержку Исландией украинской "формулы мира", а также помощь в протезировании украинских военных.

Отметим, в берегу 2024 года Исландия предоставила около 2 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии, а также приобретение снаряжения для украинских военнослужащих.

В июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей. Дания стала первой страной, которая пошла на такой шаг.