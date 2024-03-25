Ісландія надасть 2 млн євро на ініціативу Чехії з купівлі боєприпасів для України

Ісландія надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення розмістили на сайті уряду Ісландії.

У комюніке зазначають, що артилерійські боєприпаси відіграють ключову роль на полі бою, тож Ісландія приєднується до низки інших союзників і зробить внесок обсягом близько 2 млн євро на придбання 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла можливість викупити для потреб України.

Окрім того, Рейк’явік виділить близько 500 тисяч євро на придбання спорядження для українських військовослужбовиць – броні, форми, медичних засобів та засобів гігієни.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували потужну підтримку України. Таким чином ми інвестуємо не лише у захист населення України, але й міжнародного правопорядку у ширшому контексті та наших власнх безпекових інтересів", – зазначив міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктссон, нагадавши також, що на розгляді в Альтингу (парламенті) перебуває стратегія довгострокової підтримки України.

Наприкінці 2023 року Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Нагадаємо, Литва надала на чеську ініціативу 35 млн євро, Фінляндія і Канада – по 30 млн євро. Німеччина оплатить придбання 180 тисяч снарядів.