Нордично-Балтійські країни: РФ підриває Молдову, припинивши поставки газу до Придністров’я

Країни Нордично-Балтійської вісімки (Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія) опублікували спільну заяву, в якій засудили рішення "Газпрому" припинити поставки газу до Придністров’я.

Про це йдеться у спільній заяві Міністерств закордонних справ цих країн, повідомляє "Європейська правда".

У заяві підкреслюється, що дії РФ "направлені на підрив політичної та економічної стабільності Молдови".

Крім того, підписанти високо оцінили заходи молдовської влади щодо забезпечення стабільності поставок газу та електроенергії в цих умовах.

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"Ми працюватимемо з Європейською комісією та іншими ключовими партнерами, щоб бути готовими посилити міжнародну допомогу Молдові", – йдеться в заяві.

Країни-підписанти підтвердили свій твердий намір підтримувати Молдову "у розв'язанні поточних енергетичних проблем і в просуванні реформи енергетичного сектора".

"Ці зусилля важливі не тільки для сталого розвитку Молдови, а й для стабільності всього регіону, особливо у світлі ширших цілей Європи в галузі енергетичної безпеки і російської агресії проти України, що триває", – зазначено в заяві.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

У Міністерстві енергетики Молдови попередили, що через перенавантаження енергосистеми Придністров’я є ризик повного виходу її з ладу.

Детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.