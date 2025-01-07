Нордично-Балтийские страны: РФ подрывает Молдову, прекратив поставки газа в Приднестровье

Страны Нордично-Балтийской восьмерки (Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия) опубликовали совместное заявление, в котором осудили решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Приднестровье.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел этих стран, сообщает "Европейская правда".

В заявлении подчеркивается, что действия РФ "направлены на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы".

Кроме того, подписанты высоко оценили меры молдовских властей по обеспечению стабильности поставок газа и электроэнергии в этих условиях.

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"Мы будем работать с Европейской комиссией и другими ключевыми партнерами, чтобы быть готовыми усилить международную помощь Молдове", – говорится в заявлении.

Страны-подписанты подтвердили свое твердое намерение поддерживать Молдову "в решении текущих энергетических проблем и в продвижении реформы энергетического сектора".

"Эти усилия важны не только для устойчивого развития Молдовы, но и для стабильности всего региона, особенно в свете более широких целей Европы в области энергетической безопасности и продолжающейся российской агрессии против Украины", – указано в заявлении.

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит лишь до конца января.

С 3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В Министерстве энергетики Молдовы предупредили, что из-за перегрузки энергосистемы Приднестровья есть риск полного выхода ее из строя.

Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.