У НАТО розкритикували західних інвесторів, які не вкладають гроші в ОПК

Очільник оборонного комітету НАТО адмірал Роб Бауер різко розкритикував західні фінансові установи за їхнє небажання інвестувати в оборонну промисловість.

Про це з посиланням на його інтерв'ю Financial Times пише "Європейська правда".

Бауер впевнений: фінансовий сектор має переглянути своє ставлення в контексті сучасних геополітичних викликів.

"Досі існують пенсійні фонди та банки, які кажуть, що неетично інвестувати в обороноздатність, тому що йдеться про вбивство людей", – сказав він.

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Відтак очільник оборонного комітету НАТО вважає, що ці установи втрачають можливість заробити на значних державних інвестиціях, які спрямовуються в оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Чому вас не переконують трильйони доларів? Що сталося з вашим бізнес-інстинктом? Ви що, дурні? Якщо подивитися на рентабельність інвестицій, то протягом наступних 20 років потрібно буде витратити дуже багато грошей", – сказав Бауер.

Очільник оборонного комітету НАТО аргументує, що інвестиції в оборону для цілей стримування – це найкращий захід сталого розвитку.

"Я їм кажу: "Поїдьте і відвідайте Газу. Поїдьте в Україну. Поїдьте в Ємен. Поїдьте в Сирію і подивіться. Ви побачите, що робить війна", – сказав він.

Бауер акцентував, що "бізнесу недостатньо просто дивитися на свій наступний квартал".

"Для великої кількості бізнесменів (загроза безпеці) все ще залишається чимось далеким. Але це не так. Вся ця ідея про те, що гроші не пов'язані з безпекою, викликає занепокоєння, тому що економіка процвітає тільки в стабільній і безпечній країні. І цю стабільність, і цю безпеку вже 75 років гарантує НАТО", – сказав адмірал.

Він також наголосив, що не очікує нової світової війни, але вважає, що регіональні конфлікти, подібні до російсько-української війни, швидше за все, будуть частиною найближчого майбутнього для західного світу.

"Йдеться про перерозподіл сил між Китаєм і США. Якщо тектонічні плити зміщуються, відбуваються землетруси. Якщо зміщуються плити геополітичної сили, то починаються війни", – підсумував Бауер.

Нагадаємо, на початку грудня генсек НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країнам Альянсу час підвищувати цільовий показник витрат понад 2% ВВП, і що це треба робити незалежно від того, чи буде тиск з боку Дональда Трампа.

А Бауер заявив, що союзникам потрібно витрачати на оборону близько 3% ВВП.