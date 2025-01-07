В НАТО раскритиковали западных инвесторов, которые не вкладывают деньги в ОПК

Глава оборонного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр резко раскритиковал западные финансовые учреждения за их нежелание инвестировать в оборонную промышленность.

Об этом со ссылкой на его интервью Financial Times пишет "Европейская правда".

Бауэр уверен, что финансовый сектор должен пересмотреть свое отношение в контексте современных геополитических вызовов.

"До сих пор существуют пенсионные фонды и банки, которые говорят, что неэтично инвестировать в обороноспособность, потому что речь идет об убийстве людей", – сказал он.

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Следовательно, глава оборонного комитета НАТО считает, что эти учреждения теряют возможность заработать на значительных государственных инвестициях, которые направляются в оборону после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что случилось с вашим бизнес-инстинктом? Вы что, глупы? Если посмотреть на рентабельность инвестиций, то в течение следующих 20 лет нужно будет потратить очень много денег", – сказал Бауэр.

Глава оборонного комитета НАТО аргументирует, что инвестиции в оборону для целей сдерживания – это лучшая мера устойчивого развития.

"Я им говорю: "Поезжайте и посетите Газу. Поезжайте в Украину. Поезжайте в Йемен. Поезжайте в Сирию и посмотрите. Вы увидите, что делает война", – сказал он.

Бауэр акцентировал, что "бизнесу недостаточно просто смотреть на свой следующий квартал".

"Для большого количества бизнесменов (угроза безопасности) все еще остается чем-то далеким. Но это не так. Вся эта идея о том, что деньги не связаны с безопасностью, вызывает беспокойство, потому что экономика процветает только в стабильной и безопасной стране. И эту стабильность, и эту безопасность уже 75 лет гарантирует НАТО", – сказал адмирал.

Он также подчеркнул, что не ожидает новой мировой войны, но считает, что региональные конфликты, подобные российско-украинской войне, скорее всего, будут частью ближайшего будущего для западного мира.

"Речь идет о перераспределении сил между Китаем и США. Если тектонические плиты смещаются, происходят землетрясения. Если смещаются плиты геополитической силы, то начинаются войны", – подытожил Бауэр.

Напомним, в начале декабря генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что странам Альянса пора повышать целевой показатель расходов более 2% ВВП и что это надо делать независимо от того, будет ли давление со стороны Дональда Трампа.

А Бауэр заявил, что союзникам нужно тратить на оборону около 3% ВВП.