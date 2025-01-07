Іспанія на тлі нападок Маска закликає соцмережі до "абсолютного нейтралітету"

Іспанія вважає, що цифрові платформи повинні дотримуватись нейтралітету в питаннях внутрішньої політики держав на тлі нападок власника X (Twitter) Ілона Маска на політиків у Британії та Німеччині.

Про це на брифінгу у вівторок, 7 січня, сказала речниця іспанського уряду Пілар Алегрія, пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Алегрія нагадала, що Європейська комісія має повноваження регулювати цифрові платформи і була в цьому плані "дуже чіткою і рішучою", та підкреслила, що уряд Іспанії підтримує такі дії.

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"Звичайно, Іспанія, як член Європейського Союзу, підтримує Європейську комісію і, перш за все, виступає за те, щоб ці цифрові платформи діяли з абсолютним нейтралітетом і, перш за все, без будь-якого втручання", – додала речниця уряду Іспанії.

В останні дні Ілон Маск потрапив під вогонь критики з боку кількох європейських лідерів після того, як публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

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