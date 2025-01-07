Испания на фоне нападок Маска призывает соцсети к "абсолютному нейтралитету"

Испания считает, что цифровые платформы должны придерживаться нейтралитета в вопросах внутренней политики государств на фоне нападок владельца X (Twitter) Илона Маска на политиков в Британии и Германии.

Об этом на брифинге во вторник, 7 января, сказала пресс-секретарь испанского правительства Пилар Алегрия, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Алегрия напомнила, что Европейская комиссия имеет полномочия регулировать цифровые платформы и была в этом плане "очень четкой и решительной", и подчеркнула, что правительство Испании поддерживает такие действия.

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"Конечно, Испания, как член Европейского Союза, поддерживает Европейскую комиссию и, прежде всего, выступает за то, чтобы эти цифровые платформы действовали с абсолютным нейтралитетом и, прежде всего, без какого-либо вмешательства", – добавила пресс-секретарь правительства Испании.

В последние дни Илон Маск попал под огонь критики со стороны нескольких европейских лидеров после того, как публично поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и призвал к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

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