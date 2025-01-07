Грецький євродепутат з проросійської партії хоче, щоб Маск виступив у Європарламенті

Грецька ультраправа, християнська націоналістична і проросійська партія "Грецьке рішення" заявила, що направила запит до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли з проханням запросити мільярдера Ілона Маска виступити перед євродепутатами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Депутат Європарламенту від партії Еммануїл Фрагкос вважає, що Маск має виступити як "видатний і символічно значущий гість".

"В рамках наших зусиль з прийому видатних і символічно значущих гостей ми пропонуємо направити запрошення Ілону Маску виступити на пленарному засіданні", – заявив він.

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"Ми визнаємо мотивацію, яка керувала його новаторськими досягненнями, його далекоглядний погляд на глобальний прогрес і його ідеї, які можуть знову зробити ЄС центром креативності та технологічного прогресу", – пояснив він свою ініціативу.

Маск, який претендує на посаду в уряді під час другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США, останнім часом у соціальних мережах висловлювався проти різних світових лідерів, включаючи прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, висловлюючи підтримку ультраправим кандидатам і партіям у різних європейських країнах.

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

Цей допис став новим випадом Маска після того, як прем’єр Британії Кір Стармер засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска.

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