АР: США 9 января объявят о "значительном" пакете военной помощи Украине

Администрация Джо Байдена намерена в четверг, 9 января, объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.

Об этом стало известно агентству АР от двух американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".

Источники АР не назвали точную стоимость пакета, но сказали, что он будет "значительным". В то же время не ожидается, что он использует все 4 миллиарда долларов, оставшихся у Белого дома в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.

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Чиновники добавили, что, вероятно, останется "более двух миллиардов долларов", которыми сможет распорядиться новая администрация Дональда Трампа.

Напомним, 30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.

Он предусматривал передачу Украине оружия и оборудования из запасов Пентагона на сумму $1,25 млрд, а также размещение заказов на новое оружие объемом $1,22 млрд в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).

Всего с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США Украине составляет 66 миллиардов долларов.