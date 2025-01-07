Фіцо відмовився говорити, чи жив у люксовому готелі у Вʼєтнамі, і накинувся на опозицію

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо вперше прокоментував закиди щодо свого перебування у Вʼєтнамі протягом останніх днів, звинувативши опозицію та ЗМІ у поширенні пліток.

Про це він сказав у зверненні у Facebook у вівторок, 7 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

У майже 10-хвилинному відео Фіцо заявив, що "чесно перебуває в Словаччині вже кілька днів" та не буде "задовольняти наших ворогів, які вимагають всю інформацію про мою роботу і приватний порядок денний".

Він також звинуватив ЗМІ та опозицію в тому, що вони передають інформацію про його місцеперебування "опозиційним активістам", щоб ті могли "стріляти в нього".

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"У нас так заведено, що коли я їду з приватним візитом за кордон, мені пропонують неформальні приватні зустрічі з важливими посадовими особами тієї країни. І для цього наші іноземні партнери забезпечують транспортну логістику, безпеку і місце проведення зустрічі, яка зазвичай має комерційний характер з огляду на неформальність і приватність зустрічі", – додав він.

У Словаччині протягом двох тижнів не було офіційної інформації про те, де перебуває прем'єр-міністр Роберт Фіцо після візиту до Москви 22 грудня.

Врешті з’явились ознаки, що він перебуває у люксовому в'єтнамському готелі Capella Hanoi, де одна ніч може коштувати понад 6200 євро.

Його попереднє відео, в якому він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято в номері цього готелю.