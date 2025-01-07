Фицо отказался говорить, жил ли он в люксовом отеле во Вьетнаме, и набросился на оппозицию
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо впервые прокомментировал упреки относительно своего пребывания во Вьетнаме в последние дни, обвинив оппозицию и СМИ в распространении сплетен.
Об этом он сказал в обращении в Facebook во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
В почти 10-минутном видео Фицо заявил, что "честно находится в Словакии уже несколько дней" и не будет "удовлетворять наших врагов, которые требуют всю информацию о моей работе и частной повестке дня".
Он также обвинил СМИ и оппозицию в том, что они передают информацию о его местонахождении "оппозиционным активистам", чтобы те могли "стрелять в него".
"У нас так заведено, что когда я еду с частным визитом за границу, мне предлагают неформальные частные встречи с важными должностными лицами той страны. И для этого наши иностранные партнеры обеспечивают транспортную логистику, безопасность и место проведения встречи, которая обычно имеет коммерческий характер, учитывая неформальность и приватность встречи", – добавил он.
В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо после визита в Москву 22 декабря.
Наконец появились признаки, что он находится в люксовом вьетнамском отеле Capella Hanoi, где одна ночь может стоить более 6200 евро.
Его предыдущее видео, в котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере этого отеля.