Більшість німців вважають, що заяви Маска позитивно вплинули на рейтинги ультраправої "АдН"

Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка мільярдером Ілоном Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне опитування було проведене дослідницьким інститутом YouGov на замовлення агентства dpa.

Згідно з його даними, 59% респондентів вважають, що підтримка Маска пішла на користь "АдН", тоді як лише 4% – що це зашкодило партії.

Тим часом 24% опитаних не побачили жодного ефекту, а 13% не були впевнені.

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Водночас опитування також свідчить про те, що багато німців не очікують, що коментарі Маска матимуть значний вплив на майбутню виборчу кампанію в Німеччині.

На думку половини опитаних (50%), вплив Маска буде мінімальним, а 13% заявили, що він не матиме жодного впливу взагалі. Натомість 27% вважають, що його вплив буде суттєвим.

Більшість респондентів (68%) сумніваються в здатності Маска оцінити політичну ситуацію в Німеччині, тоді як лише 21% вважають, що він може це зробити.

Щодо іноземного впливу на внутрішню політику, 63% учасників заявили, що підтримали б принаймні часткове регулювання соціальних мереж для запобігання такому втручанню.

Дослідження, в якому було опитано 2 246 осіб віком від 18 років в період з 3 по 6 січня, має максимальну похибку приблизно 2,07 відсоткового пункта.

Нагадаємо, Ілон Маск публічно стверджує, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований підтримкою Маском "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів.

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