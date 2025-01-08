Большинство немцев считают, что заявления Маска положительно повлияли на рейтинги ультраправой "АдГ"

Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка миллиардером Илоном Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий опрос был проведен исследовательским институтом YouGov по заказу агентства dpa.

Согласно его данным, 59% респондентов считают, что поддержка Маска пошла на пользу "АдГ", тогда как лишь 4% полагают, что это навредило партии.

Между тем 24% опрошенных не увидели никакого эффекта, а 13% не были уверены.

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В то же время опрос также свидетельствует о том, что многие немцы не ожидают, что комментарии Маска окажут значительное влияние на предстоящую избирательную кампанию в Германии.

По мнению половины опрошенных (50%), влияние Маска будет минимальным, а 13% заявили, что он не будет иметь никакого влияния вообще. При этом 27% считают, что его влияние будет существенным.

Большинство респондентов (68%) сомневаются в способности Маска оценить политическую ситуацию в Германии, тогда как только 21% полагают, что он может это сделать.

По поводу иностранного влияния на внутреннюю политику 63% участников заявили, что поддержали бы хотя бы частичное регулирование социальных сетей для предотвращения такого вмешательства.

Исследование, в ходе которого было опрошено 2 246 человек в возрасте от 18 лет в период с 3 по 6 января, имеет максимальную погрешность примерно 2,07 процентных пункта.

Напомним, что Илон Маск публично утверждает, что "только "АдГ" может спасти Германию".

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен поддержкой Маском "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов.

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