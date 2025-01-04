Шольц поділився, що його турбує у заявах Маска

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він стурбований підтримкою Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.

Про це Шольц сказав у розмові зі Stern, пише "Європейська правда".

Шольц сказав, що його не бентежать нападки американського мільярдера особисто на нього та інших німецьких політиків. А ось підтримка Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" викликає у нього набагато більше занепокоєння.

"Як соціал-демократи, ми ще з позаминулого століття звикли до того, що є багаті медіа-підприємці, які не цінують соціал-демократичну політику – і не тримають свою думку при собі", – сказав Шольц.

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"Мене набагато більше, ніж подібні образи, турбує те, що Маск агітує за таку крайню праву партію, як "АдН", яка проповідує зближення з путінською Росією і хоче послабити трансатлантичні відносини", – додав німецький канцлер.

Нагадаємо, що у своїй соцмережі Х (Twitter) Маск назвав Шольца "дурнем", а президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра – "недемократичним тираном".

"Федеральний президент не є антидемократичним тираном, а Німеччина є сильною і стабільною демократією. Маск може говорити, що хоче. У Німеччині важлива воля громадян, а не нестабільні заяви мільярдера зі США", – заявив Шольц.

Він також сказав, що не хоче запрошувати Маска на зустріч до своєї канцелярії.

"Я не думаю про те, щоб завойовувати прихильність пана Маска. Я з радістю залишу це іншим. У соціальних мережах є багато людей, які хочуть привернути увагу кричущими гаслами. Правило таке: не годуй троля", – додав Шольц.

Нагадаємо, що кандидатка у канцлери від ультраправої та проросійської "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель проведе онлайн-розмову з Маском у його соцмережі Х (Twitter).

Маск публічно стверджує, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

Раніше німецький канцлер закликав виборців не дозволити "власникам соціальних мереж" вирішувати долю дострокових виборів.