Польща закрила генконсульство у Санкт-Петербурзі після 53 років роботи

У середу, 8 січня, Варшава за присутності польських та іноземних дипломатів, а також польської діаспори закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі, а також польський мовник RMF24, який опублікував коментар посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського.

Як повідомив Краєвський, офіційний захід відбувся без порушень та інцидентів.

"Церемонія відбулася дуже гідно, зі зняттям прапорів Польщі та Євросоюзу, з традиційним відкручуванням інформаційної таблиці, яку мені почесно та гідно передав генеральний консул", – розповів він польському мовнику.

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Відтак, після 53 років орендування будівлі Польща повернула її владі російського міста.

За словами посла, майно генконсульства було перевезено до Польщі, посольства країни у Москві, а також частково передано благодійним організаціям та костелам.

Краєвський висловив сподівання, що коли настануть кращі часи у польсько-російських відносинах, Польща знову відкриє консульство у цьому місті.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території. Російські дипломати і персонал залишили будівлю консульства наприкінці листопада.

5 грудня Росія у відповідь на закриття її консульства у Познані вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

Також інформували, що генеральне консульство Словаччини у Санкт-Петербурзі припинило роботу 31 грудня 2024 року.