Польща закрила генконсульство у Санкт-Петербурзі після 53 років роботи
У середу, 8 січня, Варшава за присутності польських та іноземних дипломатів, а також польської діаспори закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі, а також польський мовник RMF24, який опублікував коментар посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського.
Як повідомив Краєвський, офіційний захід відбувся без порушень та інцидентів.
"Церемонія відбулася дуже гідно, зі зняттям прапорів Польщі та Євросоюзу, з традиційним відкручуванням інформаційної таблиці, яку мені почесно та гідно передав генеральний консул", – розповів він польському мовнику.
Відтак, після 53 років орендування будівлі Польща повернула її владі російського міста.
За словами посла, майно генконсульства було перевезено до Польщі, посольства країни у Москві, а також частково передано благодійним організаціям та костелам.
Краєвський висловив сподівання, що коли настануть кращі часи у польсько-російських відносинах, Польща знову відкриє консульство у цьому місті.
Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території. Російські дипломати і персонал залишили будівлю консульства наприкінці листопада.
5 грудня Росія у відповідь на закриття її консульства у Познані вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.
Також інформували, що генеральне консульство Словаччини у Санкт-Петербурзі припинило роботу 31 грудня 2024 року.