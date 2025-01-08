Польша закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге после 53 лет работы

В среду, 8 января, Варшава в присутствии польских и иностранных дипломатов, а также польской диаспоры закрыла генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, а также польский вещатель RMF24, который опубликовал комментарий посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

Как сообщил Краевский, официальное мероприятие прошло без нарушений и инцидентов.

"Церемония прошла очень достойно, со снятием флагов Польши и Евросоюза, с традиционным откручиванием информационной таблицы, которую мне почетно и достойно передал генеральный консул", – рассказал он польскому вещателю.

Реклама:

После 53 лет аренды здания Польша вернула его властям российского города.

По словам посла, имущество генконсульства было перевезено в Польшу, посольство страны в Москве, а также частично передано благотворительным организациям и костелам.

Краевский выразил надежду, что когда наступят лучшие времена в польско-российских отношениях, Польша снова откроет консульство в этом городе.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории. Российские дипломаты и персонал покинули здание консульства в конце ноября.

5 декабря Россия в ответ на закрытие ее консульства в Познани решила закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

Также информировали, что генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратило работу 31 декабря 2024 года.