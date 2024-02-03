Прем’єр Фінляндії: Ми не можемо відкрити кордон з Росією

Східний кордон Фінляндії з Росією наразі залишатиметься закритим, оскільки безпека кордонів країни – на першому місці.

Про це в інтерв'ю телепрограмі Yle "Ykkösaamu" повідомив прем'єр-міністр Петтері Орпо, пише "Європейська правда".

За словами глави фінського уряду, на російському боці по той бік кордону в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії.

У такій ситуації, заявив Орпо, не може йтися про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення", – сказав він.

Орпо зазначив, що цим зараз активно займається уряд.

"Легких рішень не буде. Але головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", – додав він.

Згідно з рішенням уряду, східний кордон залишиться закритим до 11 лютого.

Уперше фінсько-російський кордон закрили в листопаді 2023 року.

У січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.

Жоден з мігрантів-шукачів притулку, які потрапили у Фінляндію через кордон з Росією, поки не отримав позитивного рішення.