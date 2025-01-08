Блінкен, коментуючи заяви Маска, згадав про свободу слова у США

Державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився прямо коментувати заяви американського мільярдера Ілона Маска про політику європейських держав, але зазначив, що він має право висловлювати свої погляди.

Про це він сказав на пресконференції з французьким колегою Жан-Ноелем Барро в Парижі в середу, 8 січня, повідомляє "Європейська правда".

Глава дипломатії США заявив, що не буде коментувати слова Маска, але зазначив, що "він, як і будь-який інший американець, має право висловлювати свої погляди та думки".

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"Приватні особи в нашій країні можуть говорити те, що хочуть, у що вірять, а інші можуть робити з цього власні висновки та займати власну позицію з цього питання", – зазначив Блінкен.

В останні дні Ілон Маск потрапив під вогонь критики з боку кількох європейських лідерів після того, як публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

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