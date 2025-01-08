Блинкен, комментируя заявления Маска, вспомнил о свободе слова в США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался прямо комментировать заявления американского миллиардера Илона Маска о политике европейских государств, но отметил, что он имеет право выражать свои взгляды.

Об этом он сказал на пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро в Париже в среду, 8 января, сообщает "Европейская правда".

Глава дипломатии США заявил, что не будет комментировать слова Маска, но отметил, что "он, как и любой другой американец, имеет право выражать свои взгляды и мысли".

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"Частные лица в нашей стране могут говорить то, что хотят, во что верят, а другие могут делать из этого собственные выводы и занимать собственную позицию по этому вопросу", – отметил Блинкен.

В последние дни Илон Маск попал под огонь критики со стороны нескольких европейских лидеров после того, как публично поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и призвал к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

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