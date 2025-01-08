У Конгресі кажуть, що США не визнають режим "Грузинської мрії"

Представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу заявив, що США не визнають режим засновника й почесного голови керівної в Грузії партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Про це Вілсон написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Вілсон заявив, що разом із обраним президентом США Дональдом Трампом працюватиме над досягненням проведення вільних і чесних виборів у Грузії.

"Акт про невизнання грузинського кошмару продовжує велику американську традицію невизнання тиранічних режимів. Ми з Дональдом Трампом працюватимемо над досягненням вільних і чесних виборів у Грузії", – акцентував політик.

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Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.

Раніше Вілсон застеріг Іванішвілі від інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.